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Сергей Шойгу. Минобороны РФ
Обращение министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу к участникам и гостям Международного военно-технического форума «Армия-2022»:
«Дорогие друзья! В августе Минобороны России проводит Международный военно-технический форум «Армия-2022» — одно из значимых событий не только для Вооруженных сил, но и для представителей оборонно-промышленного комплекса, ведущих научных школ, деловых кругов и других заинтересованных лиц.
Из года в год мы предоставляем уникальную возможность отечественным и зарубежным экспертам для взаимодействия в военно-технической сфере и налаживания добрососедских отношений между нашими странами.
Универсальный формат мероприятия не перестает удивлять гостей и участников. Он включает масштабные демонстрационную, научно-деловую, культурно-художественную программы, знакомит наших партнеров с новейшим российским вооружением, не имеющим аналогов в мире.
По складывающейся традиции Форум пройдет одновременно с Армейскими международными играми.
В этом году он станет платформой для проведения X Московской конференции по международной безопасности, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы поддержания глобальной стабильности.
Объединение на одной площадке ключевых мероприятий Министерства обороны сделает официальные переговоры и встречи более содержательными и результативными.
Кроме того, большого внимания заслуживают расширенная экспозиция Военно-Морского Флота и специализированная выставка «Инновационное развитие в области обороны».
В текущем году в рамках форума «Армия-2022» состоится еще одно значимое мероприятие — Конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», который будет проведен в кооперации с представителями федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и организаций — партнеров в сфере глобальной цифровизации.
Желаю всем продуктивной работы, взаимовыгодных контрактов и ярких, незабываемых впечатлений».
Согласно программе форума, в 11 часов состоится Открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022».
Форма проведения: Пленарное заседание
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: Министерство обороны Российской Федерации
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СМИ предполагают, что в этот раз Владимир Путин обсудит горячие вопросы, связанные со спецоперацией, и сделает важное заявление, связанное с геополитической обстановкой.
В прошлом году Владимир Путин также лично выступал на открытии форума «Армия». Тогда глава государства подчеркнул, что российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке и оно надежно защищает безопасность многих стран. Отдельно президент заявил о готовности отечественных предприятий к самой широкой международной кооперации.
Форум проходит каждый год, и каждый год сюда приезжает президент.
Международный военно-технический форум «Армия-2022», 15−21 августа. Минобороны РФ
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