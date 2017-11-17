15 Августа
 
11:54

В России начали производство артиллерийского орудия для Арктики

На «Уралвагонзаводе» (УВЗ) стартовало серийное производство самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия».

11:06

Фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» планируется передать ВМФ РФ в 2024 и 2025 годах, сообщил генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов на форуме «Армия-2022».

11:04

Сергей Шойгу. Минобороны РФ

10:57

Обращение министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу к участникам и гостям Международного военно-технического форума «Армия-2022»:

«Дорогие друзья! В августе Минобороны России проводит Международный военно-технический форум «Армия-2022» — одно из значимых событий не только для Вооруженных сил, но и для представителей оборонно-промышленного комплекса, ведущих научных школ, деловых кругов и других заинтересованных лиц.

Из года в год мы предоставляем уникальную возможность отечественным и зарубежным экспертам для взаимодействия в военно-технической сфере и налаживания добрососедских отношений между нашими странами.

Универсальный формат мероприятия не перестает удивлять гостей и участников. Он включает масштабные демонстрационную, научно-деловую, культурно-художественную программы, знакомит наших партнеров с новейшим российским вооружением, не имеющим аналогов в мире.

По складывающейся традиции Форум пройдет одновременно с Армейскими международными играми.

В этом году он станет платформой для проведения X Московской конференции по международной безопасности, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы поддержания глобальной стабильности.

Объединение на одной площадке ключевых мероприятий Министерства обороны сделает официальные переговоры и встречи более содержательными и результативными.

Кроме того, большого внимания заслуживают расширенная экспозиция Военно-Морского Флота и специализированная выставка «Инновационное развитие в области обороны».

В текущем году в рамках форума «Армия-2022» состоится еще одно значимое мероприятие — Конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», который будет проведен в кооперации с представителями федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и организаций — партнеров в сфере глобальной цифровизации.

Желаю всем продуктивной работы, взаимовыгодных контрактов и ярких, незабываемых впечатлений».

10:55

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

10:52

Согласно программе форума, в 11 часов состоится Открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Форма проведения: Пленарное заседание

Тематика: Военно-техническое обеспечение

Организатор: Министерство обороны Российской Федерации

10:51

В ГД считают, что российское вооружение стало более востребованным в мире

В России необходимо создать условия для быстрого восполнения собственных потребностей в вооружении и военной технике, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

10:50

Деловая программа форума.

10:49

СМИ предполагают, что в этот раз Владимир Путин обсудит горячие вопросы, связанные со спецоперацией, и сделает важное заявление, связанное с геополитической обстановкой.

10:48

В прошлом году Владимир Путин также лично выступал на открытии форума «Армия». Тогда глава государства подчеркнул, что российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке и оно надежно защищает безопасность многих стран. Отдельно президент заявил о готовности отечественных предприятий к самой широкой международной кооперации.

10:47

Форум проходит каждый год, и каждый год сюда приезжает президент.

10:45

Международный военно-технический форум «Армия-2022», 15−21 августа. Минобороны РФ

10:43

Современную военную технику покажут на форуме «Армия-2022» в Бурятии

В Бурятии на форуме «Армия-2022» состоится демонстрация современных образцов вооружения и военной техники Восточного военного округа.

10:43

В Синьцзяне стартовал китайский этап АрМИ-2022

Военнослужащие из пяти стран принимают участие в двух Армейских международных играх 2022 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

10:42

На форуме «Армия-2022» представят уникальные двигатели для спутников

Исследовательский центр имени М. В. Келдыша представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» уникальные ионные и холловские двигательные установки для спутников.

10:42

В Ростехе создали высокоскоростные модемы для беспилотников

Специалисты научно-производственного объединения «Полёт» разработали малогабаритные модемы для беспилотников и других малых летательных аппаратов.

10:41

Дымовая морозостойкая граната — открытие форума «Армия-2022»

Новая дымовая граната РДГ-У предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Она сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 55.

10:40

Обновленный «Раптор» не подпустит ВМС стран НАТО к берегам России

Обновленный по результатам применения в специальной военной операции катер «Раптор» будет представлен на форуме «Армия-2022».

10:40

Противодесантную мину впервые представят на форуме «Армия-2022»

На военно-техническом форуме «Армия-2022» специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) впервые представят новейшую противодесантную мину ПДМ-МД для обороны прибрежных зон.

10:39

В Алабино 15 августа откроется Дом дружбы

На время проведения Армейских международных игр — 2022 (АрМИ-2022) в Московской области, в Алабино, откроется Дом дружбы.

10:38

Роскосмос впервые покажет макет новой орбитальной станции

Макет новой Российской орбитальной станции будет впервые представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

10:37

Путин посетит форум «Армия-2022»

Президент РФ Владимир Путин посетит военно-технический форум «Армия-2022».