Обращение министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу к участникам и гостям Международного военно-технического форума «Армия-2022»:

«Дорогие друзья! В августе Минобороны России проводит Международный военно-технический форум «Армия-2022» — одно из значимых событий не только для Вооруженных сил, но и для представителей оборонно-промышленного комплекса, ведущих научных школ, деловых кругов и других заинтересованных лиц.

Из года в год мы предоставляем уникальную возможность отечественным и зарубежным экспертам для взаимодействия в военно-технической сфере и налаживания добрососедских отношений между нашими странами.

Универсальный формат мероприятия не перестает удивлять гостей и участников. Он включает масштабные демонстрационную, научно-деловую, культурно-художественную программы, знакомит наших партнеров с новейшим российским вооружением, не имеющим аналогов в мире.

По складывающейся традиции Форум пройдет одновременно с Армейскими международными играми.

В этом году он станет платформой для проведения X Московской конференции по международной безопасности, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы поддержания глобальной стабильности.

Объединение на одной площадке ключевых мероприятий Министерства обороны сделает официальные переговоры и встречи более содержательными и результативными.

Кроме того, большого внимания заслуживают расширенная экспозиция Военно-Морского Флота и специализированная выставка «Инновационное развитие в области обороны».

В текущем году в рамках форума «Армия-2022» состоится еще одно значимое мероприятие — Конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», который будет проведен в кооперации с представителями федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и организаций — партнеров в сфере глобальной цифровизации.

Желаю всем продуктивной работы, взаимовыгодных контрактов и ярких, незабываемых впечатлений».