Москва, 15 августа, 2022, 22:07 — ИА Регнум. 15 августа президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия — 2022» и Армейских международных игр — 2022. Глава государства также посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил РФ «Патриот».

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Международный военно-технический форум «Армия-2022» продлится до 21 августа. В рамках форума запланировано 289 мероприятий, которые пройдут на объектах подмосковного парка «Патриот», полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте, а также более чем в 30 регионах России. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран.

Одновременно с форумом также состоятся X Московская конференция по международной безопасности и первый Международный антифашистский конгресс.

Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.