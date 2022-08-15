Москва, , 02:31 — REGNUM В целях снижения заболеваемости респираторными инфекциями жителям России не следует пренебрегать масочным режимом в общественных местах. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Волгоград во время режима самоизоляции Александр Куликов © ИА REGNUM

«Важно соблюдать меры предосторожности: носить маски в общественных местах. Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями», — сказал он журналистам.

По словам Чуланова, рост заболеваемости COVID-19 вызывает особую тревогу в преддверии эпидемического сезона острых респираторных инфекций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России были отменены требования по обязательному ношению защитных масок, введённых для защиты от COVID-19 весной 2020 года.