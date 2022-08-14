Москва, , 23:52 — REGNUM Мать немецкой журналистки Алины Липп преследовали в Германии за то, что её дочь объективно освещала спецоперацию ВС РФ на Украине, за её политические взгляды, сообщает 14 августа readovka.

Алина Липп. Цитата из видео: Кто Алина Липп? О жизни немецкой журналистки в Донбассе и актуальной ситуации в Германии. Канал «Немка в России.»

Сейчас Петре Баас в безопасности — она в России. Когда Липп за её работу в Донбассе германские власти устроили преследования, завели против неё уголовное дело, Баас ещё жила в Германии.

«Но теперь пришлось уехать и ей, потому что в один день она больше не смогла расплатиться банковской картой и снять с неё деньги — банковский счёт был арестован, а после ей начали поступать угрозы ареста», — сообщает телеграм-канал.

Немецкие власти, очевидно, вынуждали журналистку прекратить работу, чтобы соотечественники не узнали правду о происходящем на Украине.

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