Минск, , 22:51 — REGNUM Так называемые недружественные страны скоро поймут, что с Белоруссией и Россией им выгоднее сотрудничать, чем продолжать против них санкционный режим, рассказал 14 августа белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью ОНТ.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Отметив, что экспорт в такие страны за полгода у Белоруссии составил три с половиной миллиарда долларов, Головченко скзал: «Я думаю, что какое-то отрезвление всё равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много».

Отметив, что антибелорусские и антироссийские санкции вредят самим же вводящим их странам, чиновник напомнил о зиме, которая окажется для европейских стран нынче очень тяжёлой в связи с нежеланием платить за газ в рублях.

Он назвал «дикостью» призывы руководства этих стран к людям «мыться реже» и напомнил, что топливная древесина, европеллеты из Белоруссии «помогли бы решить вопрос для населения».

«Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения, — сказал Головченко. — Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником».

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