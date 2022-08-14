Ереван, 14 августа, 2022, 22:35 — ИА Регнум. МЧС Армении 14 августа опубликовало имена 25 граждан, пропавших без вести во время взрыва на ереванском рынке.

Архив «Армянской энциклопедии» Дом правительства в Ереване

С обращениями к властям и в правоохранительные органы обратились родственники пропавших.

Утром 14 августа на ереванском рынке «Сурмалу» произошел взрыв на складе пиротехнических материалов. В министерстве здравоохранения Армении сообщили, что в результате взрыватричеловека погибли, около 60 получили ранения.