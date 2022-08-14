Москва, , 22:22 — REGNUM Трое жильцов дома на улице 40 лет Октября и несколько врачей отравились неизвестным веществом, передает 14 августа ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Предполагаемая причина отравления — повышенное содержание в воздухе угарного газа, образовавшееся в результате утечки.

Жильцов дома эвакуировали, для временного размещения людей на место происшествия направлено два автобуса, передает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта Москвы.