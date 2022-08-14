Москва, 14 августа, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Численность населения Земли превысила восемь миллиардов человек, таковы данные сервиса Countrymeters на 14 августа.

Земной шар

В настоящее время численность населения планеты, по оценке сервиса в режиме реального времени, составляет 8,009 миллиарда человек.

Численность населения России, по данным Countrymeters, составляет 146,06 миллиона человек, страна занимает девятое место в мире по этому показателю.

По данным Фонда народонаселения ООН, численность населения Земли превысила отметку в 7 миллиардов человек в октябре 2011 года.