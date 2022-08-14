Угледар, Украина, 14 августа, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Подразделения ДНР при поддержке Вооружённых сил России продвинулись на угледарском направлении, сообщил в своем телеграм-канале 14 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Оборона ВСУ прорвана, киевские войска понесли значительные потери в технике и живой силе, отметил Безсонов.

На этом участке фронта до сего дня существенных продвижений не было на протяжении нескольких месяцев, напомнил он.