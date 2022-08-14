Энергодар, Украина, 14 августа, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Представители 42 стран 14 августа призвали Россию вывести войска с Запорожской АЭС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правдивая ложь

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Заявление подписано представителями стран — членов ЕС, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии, США, Японии, Великобритании, Южной Кореи, Турции, Молдавии.

Подписанты призвали «вывести военные силы и весь неуполномоченный персонал», чтобы оператор АЭС мог выполнять свои обязанности.

Также в заявлении осуждаются «попытки России распространять фальсификации» о событиях на Украине и содержится призыв покинуть ее территорию.

Как сообщалось ранее, украинские войска продолжают вести регулярные обстрелы территории Запорожской АЭС, при этом официальный Киев обвиняет в обстрелах контролируемой Россией станции саму Россию.