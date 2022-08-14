Москва, 14 августа, 2022, 20:52 — ИА Регнум. По итогам 2022 года уровень безработицы в России не изменится в сравнении со средними значениями 2021 года, заявил в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Duma.gov.ru Антон Котяков

Отраслевые меры поддержки дадут свой эффект, отметил министр, напомнив, что промышленные предприятия уже переобучили около 6000 сотрудников и переобучают 10 тысяч человек в настоящее время, а 85 тысяч граждан, ищущих работу, переобучаются по специальной программе.

Опубликованный в мае 2022 года макроэкономический прогноз предполагал рост безработицы до 6,7%, сейчас в Министерстве труда полагают, что эти показатели завышены, добавил Котяков.