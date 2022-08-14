Екатеринбург, 14 августа, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возле одного из жилых комплексов погибла девушка. Об этом пишут местные СМИ.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Её тело было найдено 14 августа в микрорайоне ЖБИ. По словам некоторых очевидцев, в гражданку якобы стреляли.

Новость вызвала на Урале большой резонанс. Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил журналистам, что на теле погибшей 2001 года рождения нет признаков огнестрельных ранений. Опровергает факт стрельбы и старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

«Тело направлено на судмедэкспертизу. Признаков того, что смерть девушки носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется», — сказал Шульга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за январь–июнь отмечено снижение числа совершённых особо тяжких преступлений, в том числе и убийств. Кстати, уровень раскрываемости последних вырос до 99%.