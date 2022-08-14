Москва, , 17:46 — REGNUM Если Конгресс США «объявит» Россию страной — спонсором терроризма, отношений между двумя странами больше не будет, заявила 14 августа в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Конгресс США

«Наверное, они это понимают. Мы об этом заявляли и устно, и письменно», — сказала Захарова.

В июле 2022 года сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент объявить Россию страной-спонсором терроризма. По данным американских СМИ, руководители Конгресса рассматривают возможность самостоятельно внести Россию в список «спонсоров терроризма», если этого не сделает Госдеп.