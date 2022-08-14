Вашингтон, 14 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Реальная цель США в проведении учений Regional Cooperation 22 — увеличить свое влияние в зонах национальной безопасности России и «подготовить новых «туземцев» к борьбе с Россией уже на ее южных рубежах, написал в своем телеграм-канале 14 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Turizm-puteshestvuem.ru Душанбе

«Зимний казахский опыт не прошел для американцев даром. Они приняли меры», — отметил Мирошник.

Учения Regional Cooperation 22 начались в Душанбе, в них участвуют военнослужащие Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, в качестве наблюдателей на учениях присутствуют представители Монголии и Пакистана. Официальные цели — отработка совместных действий по борьбе с наркотрафиком и укреплению безопасности региона.