Париж, 14 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Каждые два часа французский президент Эммануэль Макрон получает отчёты о борьбе с лесными пожарами во Франции, пишет 14 августа Le Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Доклады поступают к французскому лидеру, несмотря на его отпуск, который он проводит в форт Брегансон — летней резиденции. Помимо этого, он регулярно проводит онлайн-совещания по поводу борьбы со стихией с руководством противопожарных служб.

Отмечается также, что президент Франции по возвращении в Париж проведёт совещание по борьбе с лесными пожарами, на котором будет обсуждаться помощь со стороны ЕС.