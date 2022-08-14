Париж, 14 августа 2022, 15:41 — REGNUM Французский кинопродюсер Вассим Беджи приобрёл права на экранизацию детективных романов про Фантомаса. Об этом пишет журнал Variety.
Известный по триллеру «Чёрный ящик» продюсер приобрёл эксклюзивные права на экранизацию произведений про Фантомаса совместно с французской кинокомпанией SND. Беджи планирует перезапустить франшизу с помощью нового фильма и сериала.
Кинопродюсер рассказал, что Фантомас стал одним из самых популярных вымышленных персонажей французского кинематографа. Он напомнил, что этот «первый западный суперзлодей» стал героем не только фильмов, но и комиксов и аудиоспектаклей.
Гениальный преступник Фантомас впервые появился в романах французских писателей Марселя Аллена и Пьера Сувестра в 1911 году. Российскому зрителю этот персонаж запомнился по кинотрилогии Андре Юнебеля, выпущенной в 1960-х годах.