Париж, 14 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Французский кинопродюсер Вассим Беджи приобрёл права на экранизацию детективных романов про Фантомаса. Об этом пишет журнал Variety.

Цитата из х/ф «Фантомас разбушевался». Реж. Андре Юнебель. 1965. Франция, Италия Маска сброшена

Известный по триллеру «Чёрный ящик» продюсер приобрёл эксклюзивные права на экранизацию произведений про Фантомаса совместно с французской кинокомпанией SND. Беджи планирует перезапустить франшизу с помощью нового фильма и сериала.

Кинопродюсер рассказал, что Фантомас стал одним из самых популярных вымышленных персонажей французского кинематографа. Он напомнил, что этот «первый западный суперзлодей» стал героем не только фильмов, но и комиксов и аудиоспектаклей.

Гениальный преступник Фантомас впервые появился в романах французских писателей Марселя Аллена и Пьера Сувестра в 1911 году. Российскому зрителю этот персонаж запомнился по кинотрилогии Андре Юнебеля, выпущенной в 1960-х годах.