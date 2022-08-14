Брянск, , 15:10 — REGNUM В Брянске во Всероссийский День физкультурника состоялась торжественная церемония открытия Дворца единоборств имени Артема Осипенко, сообщается на сайте Брянской областной администрации.

Перчатки для единоборств ИА REGNUM

Участниками церемонии стали министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Высшего Совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов, президент Международной федерации самбо, Заслуженный тренер России, президент Всероссийской Федерации самбо, Европейской Федерации самбо, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Сергей Елисеев, лучший хоккеист XX века по версии Международной Федерации хоккея, трехкратный чемпион Олимпийских игр, десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы заслуженный мастер спорта СССР, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, сенаторы Российской Федерации Вадим Деньгин и Галина Солодун, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Щеглов, член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, председатель Всероссийского Физкультурно-Спортивного Общества «Динамо» Анатолий Гулевский, руководители всероссийских федераций по видам спорта, руководители судебных органов Брянской области, прокуратуры Брянской области, правоохранительных органов и силовых структур Брянской области, заместители губернатора Брянской области; заместители председателя Брянской областной Думы, руководители города Брянска и органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, строители Дворца единоборств, выдающиеся спортсмены Брянской области, ветераны спорта, тренеры и воспитанники спортивных школ Брянской области.

После торжественного перерезания символической ленты символический ключ от Дворца единоборств имени Артема Осипенко директору дворца Александру Горбачу и девятикратному чемпиону мира по самбо, чемпиону России, чемпиону Европы, чемпиону европейских игр, обладателю Кубка мира, заслуженному мастеру спорта Российской Федерации Артему Осипенко вручил генеральный директор ООО «Стройдело» Михаил Кабанов.

Торжественные мероприятия продолжились в зале Главной арены Дворца единоборств. Участники творческих коллективов исполнили спортивно-хореографическую композицию «Россия, вперед!». На арену вышли представители всех видов спорта, развивающихся в Брянской области. В завершение парада по центру зала на татами развернулось большое полотнище российского флага.

Особыми гостями торжественной церемонии открытия Дворца единоборств имени Артема Осипенко стали ветераны физической культуры и спорта Брянской области: Почетный гражданин Брянской области, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 5-кратная чемпионка и рекордсменка мира и Европы, 17-кратная чемпионка СССР и России по легкой атлетике Людмила Ивановна Самотесова, Почетный гражданин города Брянска, основатель самбо в Брянской области, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Отар Михайлович Кацанашвили, Почетный гражданин города Брянска, заслуженный тренер России по вольной борьбе Анатолий Алексеевич Осадчий.

Воспитанники детских спортивных школ вручили ветеранам памятные сувениры.