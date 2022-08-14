Вашингтон, 14 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Правительство США пересмотрит права коммерческой космонавтики, заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе мероприятия в научном центре в Окленде, штат Калифорния. Об этом сообщает SpaceNews.

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Харрис рассказала, что новые правила по коммерческой деятельности в космосе проработает Национальный космический совет США. Этот вопрос будет включён в повестку следующего заседания совета, запланированного на 9 сентября.

Вице-президент США заявила, что пересмотре правил требуется из-за их устаревания. Он отметила, что действующие правила были написаны для космической отрасли прошлого века.

«Мы проделаем эту работу, чтобы убедиться, что наша страна остается образцом ответственного использования космоса, а также потому, что мы должны идти в ногу с быстрыми темпами инноваций», — отметила Харрис.

При этом она не стала уточнять конкретные нормы, которые могут быть пересмотрены в новой редакции правил. Также Харрис не назвала сроков внесения поправок в действующее правила.