София, , 15:23 — REGNUM В городе Габрово (Центральная Болгария) открылся крупнейший на Балканах фестиваль современного кино. Об этом 14 августа сообщает БНР.

Согласно официальной информации, кинопоказы будут проходить в течение ближайшей недели. Демонстрация картин осуществляется на бесплатной основе, на центральной площади города. Форум откроет популярный в Болгарии режиссер Ники Илиев со своей новой лентой «Возвращение — 2».

В рамках фестиваля планируется демонстрация лент из Сербии, Северной Македонии, Словении, Боснии и Герцеговине, а также США и ФРГ.