Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Специалист по информационной безопасности из Бельгийского университета KU Leuven Леннерт Воутерс раскрыл способ взлома терминала спутниковой связи Starlink на конференции Black Hat 2022. Об этом пишет журнал Wired.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Для взлома терминала Starlink Воутерс приобрёл это устройство у компании SpaceX. Он разобрал купленный терминал и создал плату, которую можно подключить к существующей плате Starlink.

При создании этой платы специалист использовал готовые детали, общая стоимость которых составила около $25. В итоге ему удалось получить доступ к ранее заблокированным функциям. В частности, эксперту удалось получить доступ к некоторым внутренним системам Stralink.

Воутерс рассказал, что предупредил SpaceX о выявленной уязвимости ещё в 2021 году. После выступления эксперта на конференции в Starlink сообщили, что данная проблема не представляет угрозы для пользователей.

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