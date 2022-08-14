Вашингтон, 14 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Специалист по информационной безопасности из Бельгийского университета KU Leuven Леннерт Воутерс раскрыл способ взлома терминала спутниковой связи Starlink на конференции Black Hat 2022. Об этом пишет журнал Wired.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Для взлома терминала Starlink Воутерс приобрёл это устройство у компании SpaceX. Он разобрал купленный терминал и создал плату, которую можно подключить к существующей плате Starlink.

При создании этой платы специалист использовал готовые детали, общая стоимость которых составила около $25. В итоге ему удалось получить доступ к ранее заблокированным функциям. В частности, эксперту удалось получить доступ к некоторым внутренним системам Stralink.

Воутерс рассказал, что предупредил SpaceX о выявленной уязвимости ещё в 2021 году. После выступления эксперта на конференции в Starlink сообщили, что данная проблема не представляет угрозы для пользователей.