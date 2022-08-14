Кызыл, , 14:17 — REGNUM В Туве цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары за год подорожали в среднем на 13,8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

Наиболее сильно подорожали школьные тетради (+43,4% по сравнению с июлем 2021 года), учебники и дидактические материалы для школы (+21,5%), ручки шариковые (+20,6%) и так далее.

Кроме того, фиксируется значительный рост цен на одежду и обувь для школьников. Так, брюки из полушерстяных тканей и джемпер подорожали в среднем на 14,2% и 11,7% соответственно.

«Заметный рост цен зафиксирован на обувь: кроссовые туфли для детей подорожали на 15,1%, ботинки, полуботинки для детей школьного возраста — на 6%», — отметили в службе статистики.

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