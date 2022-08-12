Красноярск, , 08:24 — REGNUM Статистики обнародовали информацию об изменении потребительских цен на товары школьного ассортимента в Красноярском крае в июле 2022 года.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 12 августа в Красноярскстате, за год (в июле 2022 года по отношению к июлю 2021 года) в регионе цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли на 17,1%; одежду для детей школьного возраста — на 11,8; обувь детскую — на 9,3%.

Значительнее всего среди школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров подорожали наборы фломастеров (на 28,6%), из одежды — брюки из полушерстяных тканей (16,2%). Что касается обуви, кроссовки для детей подорожали на 12,8%; ботинки и полуботинки — на 8,6%.

Значительно выросли цены на школьные тетради (на 53,2%), учебники, учебные пособия и дидактические материалы (на 22,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области школы присоединяются к благотворительной акции по сбору канцелярских принадлежностей для будущих первоклассников Лутугино в Луганской Народной Республике.

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