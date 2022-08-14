Сан-Диего, США, 14 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Азамат Мурзаканов победил досрочно Девина Кларка из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night, который проходил в Сан-Диего. Об этом 14 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

На второй минуте третьего раунда российский боец провёл своему оппоненту точный удар правой рукой в челюсть и нижний левой рукой в корпус, чем отправил своего Кларка на пол октагона, где произвёл его добивание мощными сериями ударов рук. После этого рефери засчитал американцу поражение техническим нокаутом.

Отметим, это победа стала 12-й (10 — досрочно) в активе 35-ленего ни разу непобежденного Азамат Мурзаканов. Для 32-летнего Девина Кларка это поражение стало седьмым при 13 (пять — досрочно) победах.