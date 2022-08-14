Санкт-Петербург, 14 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Фотографию, на которой сочетание неба, гряды облаков и света закатного солнца над Санкт-Петербургом создало похожую на государственный флаг России картину, опубликовал августа в своём телеграм-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Флаг России

«Аналогов в мире нет: В Санкт-Петербурге успешно прошли испытания новейшего климато-психологического оружия», — пошутил он в своём сообщении.

При этом на фотографии указано, что она была сделана 12 августа в 21:58 мск.

Как сообщал ИА REGNUMо, 12 августа министр обороны России Сергей Шойгу выступил с докладом по вопросам обеспечения безопасности на оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России.