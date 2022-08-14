Рига, 14 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Требование о том, чтобы выдача туристических виз гражданам России была прекращена, должна выдвинуть совместно с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими поддерживающими такое решение странами на уровне Евросоюза Латвия. Об этом 13 августа заявил в своём обращении к участникам 23-го слета политически репрессированных в республике латвийский президент Эгил Левитс, его слова приводит агентство BNS.

President.lv Президент Латвии Эгилс Левитс

Уточняется, что Левитс назвал возможное введение такой меры дополнительными антироссийскими санкциями.

При этом латвийский президент отметил, что в некоторых странах Европы — Финляндии, Эстонии и Чехии, идёт дискуссия о туристах из РФ на европейской территории.

В связи с этим он указал, что считает необходимым пересмотреть уже выданные Латвией виды на жительство (ВНЖ) и визы, добавив, что ВНЖ для поддерживающих спецоперацию Вооружённых сил РФ по денацификации Украины нужно аннулировать или, как минимум, не продлевать.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти Литвы настаивают на том, чтобы все страны — участницы Европейского союза запретили въезд на свою территорию для граждан России.