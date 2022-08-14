Москва, 14 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Проведение независимыми экспертами проверки скандального доклада правозащитной Amnesty International о военных преступлениях киевских боевиков прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, не стреляет», — написала она в своём сообщении.

При этом Захарова отметила, что такой подход является антинаучным и подчеркнула, что именно его наличие и определяет нынешнюю систему Запада как диктатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа город Энергодар и Запорожская АЭС снова попали под обстрел со стороны вооружённых украинских формирований.