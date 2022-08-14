Сочи, Краснодарский край, , 09:31 — REGNUM Телеведущая и певица Ольга Бузова вышла на связь с подписчиками после того, как сутки не появлялась в своих соцсетях. Об этом сообщил «Пятый канал».

По данным издания, артистка отдыхает в элитном отеле в Сочи. Причиной отсутствия Бузовой в медиа-пространстве стало то, что у неё не было связи в горах.

Ольга Бузова (сс) Okras

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова сутки не публиковала обновлений в аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из-за чего подписчики певицы начали переживать за её здоровье, так как накануне она сообщила, что отправляется в горы на вертолёте. Позже пиар-директор артистки подтвердил, что она долгое время не выходит на связь с ним.

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