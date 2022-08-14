Москва, , 09:25 — REGNUM Специалисты научно-производственного объединения «Полёт» разработали малогабаритные модемы для беспилотников и других малых летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Беспилотники Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Новые радиомодемы позволяют устанавливать связь с беспилотниками на расстоянии до 300 км. По широкополосным каналам связи операторы могут получать большие объёмы данных, включая видео в формате 4K в режиме реального времени.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко объяснил, что новые модемы отличаются повышенной помехозащищённостью. Они могут найти применение не только в беспилотниках, но и в роботизированных устройствах, применяющихся, например, для телеметрии нефтегазовых объектов.

Генеральный директор НПП «Полет» Алексей Комяков добавил, что ещё одним из преимуществ новых модемов является использование помехоустойчивого кодирования и технологий на базе нейронных сетей. Благодаря этому устройства могут работать ниже уровня шумов, что позволяет обеспечить высокую надёжность связи.

Новая разработка будет впервые представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Форум пройдёт с 15 по 21 августа.