Иркутск, 14 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Иркутской области возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с лесом

Как выяснилось, один из экспортёров незаконно поставил иностранному партнёру более 4 тыс. кубометров пиломатериалов из сосны и лиственницы. Стоимость партии составила около 30 млн рублей.

«В качестве подтверждения законности происхождения древесины декларант предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике», — отметили в надзорном ведомстве.

Материалы проверки были направлены в линейный отдел полиции на станции Иркутск. По итогам возбуждено уголовное дело, ход расследования которого сотрудники прокуратуры взяли на особый контроль.

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