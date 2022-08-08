Улан-Удэ, , 10:54 — REGNUM В Бурятии против руководителя фирмы возбудили шесть уголовных дел за контрабанду леса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Пиломатериалы

По данным ведомства, с августа 2020 по май 2021 года предприниматель незаконно вывез за границу пиломатериалов на 190 млн рублей.

«Чтобы придать экспортируемым пиломатериалам законное происхождение и владение, в качестве подтверждающих документов предоставлялись договора с недостоверными сведениями о поставщике древесины», — отметили в управлении.

Однако бурятские таможенники установили, что поставщик фактически пиломатериалы не поставлял. Подозреваемому теперь грозит штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до семи лет.