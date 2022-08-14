Москва, 14 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Общая аудитория видеосервисов в России по итогам первой половины 2022 года составила 65 млн человек, что на 4% ниже показателей конца 2021 года. Об этом сообщается в отчёте «ТМТ Консалтинг».

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В отчёте компании отдельно рассматриваются операторский и неоператорский сегменты рынка видеосервисов. Объём российского рынка неоператорских видеосервисов в первой половине 2022 года вырос на 29%, достигнув 25,6 млрд рублей. От пользовательских платежей онлайн-платформы получили 23,2 млрд рублей, ещё 2,4 млрд рублей принесла реклама.

В первой половине 2021 года рост этого сегмента рынка превышал 50%. Снижение темпов роста объясняется приостановкой деятельности на российском рынке западных корпораций, сокращение российскими онлайн-кинотеатрами расходов на продвижение, а также рост популярности пиратских видеосервисов.

Лидером этого сегмента рыка стал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» (с долей рынка 24%). В тройку крупнейших сервисов также вошли Ivi (22%) и Okko (14%).

Доходы операторских видеосервисов в первом полугодии 2022 года выросли на 46% в годовом исчислении до 7 млрд рублей. Самыми крупными сервисами этого рынка стали онлайн-кинотеатры Wink («Ростелеком») и Kion (МТС).