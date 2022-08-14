Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Союзники США, наиболее уязвимые перед Россией, просят Вашингтон усилить их оборону. Об этом пишет The Washington Post.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Такие страны как Латвия, отмечает издание, опасаются нападения со стороны России, которая проводит на Украине специальную военную операцию. Они заявляют, что «отчаянно нуждаются в дополнительной военной помощи».

Так, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о реальной угрозе приближения боевых действий к границам страны. Администрация США на фоне конфликта на Украине пообещала активизировать военные учения, в Европе находятся около 100 тыс. американских военных, но уязвимым союзникам этого не хватает.

«HIMARS, Reapers, контрбатарейные радары: это то, что нам больше всего понадобится с точки зрения боевой смертоносной мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», — заявил генеральный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

По его словам, страна находится «на грани риска» задействования резервов для обеспечения национальной безопасности.

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