Париж, 14 августа, 2022, 06:14 — ИА Регнум. С дефицитом дальнобойной артиллерии и боеприпасов столкнутся французские вооружённые силы, если страна вступит в «конфликт высокой интенсивности». Об этом пишет газета Le Monde, ссылаясь на итоги закрытых парламентских слушаний с участием представителей Главного штаба ВС Франции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

За последние 20 лет Франция участвовала в ряде асимметричных конфликтов, что «привело к компромиссам, сокращающим определённые возможности», заявил начальник главного штаба генерал Тьерри Бюркар. Глава штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье рассказал о беспрецедентном сокращении военно-морского флота, а начальник штаба ВКС Стефан Милле — о втрое сократившемся за последние 30 лет числе истребителей.

По словам начальника штаба сухопутных войск генерала Пьера Шилля, французской армии необходимо усилить ПВО, закупить дополнительные беспилотники и дальнобойную артиллерию. К этим выводам военачальник пришёл в связи с конфликтом на Украине.

«Мы должны иметь возможность противостоять врагу и нанести ему значительный ущерб с первых же столкновений, для чего необходима артиллерия», — сказал генерал Бюркар.

Издание отмечает, что 18 из 76 самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR Франция направила в помощь Украине. Эксперты предупреждают, что для участия в «конфликте высокой интенсивности» таких установок должно быть 215.

Истребителей требуется по меньшей мере 225, сейчас их у Франции 195. Беспокоятся в войсках и о количестве боеприпасов на складах. Их нужно адаптировать к «более требовательной и нестабильной международной обстановке», отмечают военные. Запасы ракет «воздух — воздух» могут «быстро закончиться».

«Угрозы множатся, и перспектива применения силы, как на Украине, является реальной даже в Европе», — предупредил генерал Бюркар.

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