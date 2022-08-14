Берлин, , 06:09 — REGNUM Италия стала получать катарский газ вместо Германии — очередная попытка немецких властей купить газ на мировых рынках вместо российского снова обернулась провалом. Об этом 13 августа сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Как поясняет автор статьи, в то время как визит министра экономики Германии Роберта Хабека на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу не увенчался серьезными договоренностями, в частности, с Катаром, итальянская компания Eni как раз в Катаре добилась успеха. Об этом заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци:

«После заключения новых газовых контрактов с нашими партнерами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия стоит накануне энергетического кризиса и остановки крупной промышленности. Из-за санкций не удаётся успешно решить вопрос с турбинами для компрессорной станции «Портовая», без работы которой нельзя доставить газ в ЕС. Пока на станции функционирует только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов. В связи с этим суточная производительность «Портовой» составляет не более 33 млн куб. м газа, отмечает компания. Необходимость остановить работу остальных турбин возникла в связи с выработкой ими 25 тысяч положенных до профилактики часов.

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