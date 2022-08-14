Москва, , 05:54 — REGNUM Руководство освобождённой части Запорожской области предлагает остановить работу Запорожской АЭС (ЗАЭС), которую продолжают обстреливать украинские войска. Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своём телеграм-канале.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с продолжающимися обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских вооружённых сил местные власти предлагают остановить этот объект во избежание ядерной катастрофы», — написал Ульянов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что город Энергодар и Запорожская АЭС снова обстреляны украинскими войсками. Обстрелам также подвергается Каховская ГЭС. По словам замдиректора гидроэлектростанции Арсения Зеленского, возможные проблемы с плотиной ГЭС создадут непосредственную угрозу для Запорожской АЭС.

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