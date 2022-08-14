Берлин, 14 августа 2022, 05:15 — REGNUM Вину Польши в крупной экологической катастрофе на приграничной реке Одер, протекающей по территории Польши и Германии, предположили власти ФРГ. Об этом 13 августа сообщил телеканал rbb24.

Остов мёртвой рыбы
Остов мёртвой рыбы
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Министр окружающей среды федеральной германской земли Бранденбург Аксель Фогель назвал причиной массовой гибели рыбы и птиц соли ртути. Отмечается, что первые результаты проб воды из реки настолько удивили специалистов из лаборатории Бранденбурга, что были сочтены ошибочными и были проведены повторно: концентрация солей ртути в пробах превышала допустимые пределы в несколько раз.

Уточняется, что вода с токсичными веществами распространяется и на притоки Одера. В частности, пострадала река Барыч, где тоже отмечен массовый мор рыбы и гибель птиц. Сейчас вода с повышенным содержанием солей ртути идёт к Балтийскому морю.

Последствия экологической катастрофы в Германии и Польше устраняют волонтёры, они вывозят тонны погибшей рыбы из Одера.

В свою очередь, в Польше власти Любушского воеводства призвали объявить в регионе режим чрезвычайного положения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил награду в размере миллион злотых (около $220 тыс.) тому, кто найдёт виновных в отравлении реки. Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что на помощь в очистке реки будут направлены солдаты и резервисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии из-за загрязнения реки Одер неизвестным химическим веществом погибло около десяти тонн рыбы.

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