Москва, 14 августа, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Обновленный по результатам применения в специальной военной операции катер «Раптор» будет представлен на форуме «Армия-2022», который пройдет в подмосковной Кубинке с 19 по 25 августа. Он будет размещен в составе экспозиции главного командования Военно-морского флота. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу судостроительного завода «Пелла», на котором строятся катера.

mil.ru Патрульный катер «Раптор»

По результатам боевого применения «Рапторов» в ходе СВО было принято решение о совершенствовании данного типа катеров. В частности, повышены боевые характеристики, установлена более эффективная система защиты, проведена работа по импортозамещению двигателя.

ИА REGNUM напоминает, что высокоскоростные патрульные катера проекта 03 160 «Раптор» строятся на «Пелле» для ВМФ России. Патрульные катера проекта 03 160 «Раптор» являются самыми скоростными и маневренными кораблями отечественного флота. Они предназначены для патрулирования, противодиверсионных действий, поисково-спасательных операций, а также транспортировки военнослужащих.

Катер водоизмещением 23 тонны с экипажем из троих человек развивает скорость до 50 узлов и способен перевозить не менее 20 бойцов с оружием, боеприпасами и оборудованием. Максимальная осадка, не превышающая 0,9 метра, позволяет катеру уверенно действовать на мелководье.

Базовая версия катера вооружена боевым модулем «Управа-Корд» с 14,5 мм пулеметом и двумя пулеметами «Печенег» калибра 7,62 мм, размещенными побортно. На сегодняшний день российскому флоту поставлено 17 катеров.