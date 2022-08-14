Киев, , 04:29 — REGNUM ДТП с участием автомобиля украинского военного атташе произошло в Вене, посольство Украины в Австрии взаимодействует с полицией в рамках расследования. Об этом официальный представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил 13 августа на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко Oleg Nikolenko

Николенко отметил, что сотрудники дипломатических учреждений Украины, несмотря на свой статус, не вправе нарушать правила дорожного движения и подвергать опасности других людей.

«Решение о дальнейших шагах по участнику ДТП будет принято по итогам расследования», — сообщил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа автомобиль с украинскими дипломатами врезался в другую машину в центре Вены. Виновник ДТП попытался скрыться от прибывших на место правоохранителей. Предположительно, он находился под воздействием спиртного.

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