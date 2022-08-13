Вена, , 12:00 — REGNUM В Вене украинские дипломаты в состоянии алкогольного опьянения устроили ДТП, после чего пытались скрыться от полиции. Об этом 13 августа сообщает Kronen Zeitung.

Инцидент произошел 12 августа. Четверо туристов из ФРГ ехали на автомобиле по центру города, когда в них врезалась другая машина. Виновник ДТП решил сбежать с места, но его авто удалось заблокировать. Полицейские потребовали от водителя и пассажиров покинуть машину, но те подчинились «с большой неохотой».

«Речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства», — отмечает издание.

В крови водителя, виновника ДТП, выявили более двух промилле алкоголя.