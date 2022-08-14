Лондон, , 03:22 — REGNUM Большинство членов Консервативной партии Великобритании намерены отдать свои голоса на выборах нового британского премьер-министра за нынешнего главу МИД королевства Лиз Трасс, на это указывают результаты опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.

Лиз Трасс UK Government

На данный момент в гонке за пост премьер-министра страны участвуют два человека — Трасс и бывший глава министерства финансов Риши Сунак.

Как показали данные опроса общественного мнения, который проводился 8–12 августа, за Трасс свои голоса готовы отдать 61% членов Консервативной партии, тогда как за ее соперника Сунака — 39%. В общей сложности в опросе приняли участие 570 членов партии.