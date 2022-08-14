Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

Генри Киссинджер University of Michigan's Ford School

Бывший госсекретарь считает, что ситуация, которая сложилась в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином, может привести к вооруженному конфликту США с этими странами.

«Все, что можно сделать — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель», — отметил экс-госсекретарь. При этом, по словам американского дипломата, США во многом сами создали текущую ситуацию, не имея серьёзного представления о её возможных итогах.