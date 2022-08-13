Москва, 14 августа, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Более 50 природных пожаров на площади свыше 40 тыс. гектаров потушено лесопожарными службами в России, сообщает 14 августа в пресс-службе Авиалесоохраны.

Yarnews.net Лесной пожар

Ранее, 10 августа, пресс-служба федеральной указывала на то, что площадь лесных пожаров в России составляет 215 626 га.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 13 августа, в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 40 068 гектаров», — отметили в службе.

На начало воскресения, 14 августа, в России наблюдается 84 лесных пожара, площадь которых составляет 194 тыс. 606 гектаров. Пожарные занимаются активной борьбой с очагами возгораний.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе, где зарегистрировано 20 пожаров, площадь которых составляет 89 тыс. 269 гектаров.