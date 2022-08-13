Москва, 13 августа 2022, 22:37 — REGNUM Украинские националисты оборудовали в общежитии экономико-машиностроительного лицея № 65 в Ясной Поляне Донецкой Народной Республики (ДНР) опорный пункт. Об этом 13 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге.
«В Ясной Поляне… в общежитии… украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов», — сказал он.
Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в Минобороны России сообщили, что ВС России в ходе контрбатарейной борьбы подавили два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в ДНР.