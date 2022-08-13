Таллин, 13 августа, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о её выходе из формата сотрудничества с Китаем «16+1». По словам Рейнсалу, это связано с поддержкой Пекином спецоперации России в Донбассе и на Украине.

Vm.ee Урмас Рейнсалу

Министр иностранных дел Эстонии также заявил, что теперь Таллин будет взаимодействовать с Пекином через Евросоюз.

Формат «16+1» регулирует сотрудничество Китая со странами Центральной и Восточной Европы. Он носит неполитический характер, ограничиваясь сферой экономики, торговли, культуры и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эстония заявила о намерении запретить въезд на свою территорию всем гражданам России с шенгенскими визами. Более того, Таллин стремится добиться запрета на въезд жителей РФ во все страны Евросоюза.