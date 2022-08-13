Москва, , 22:18 — REGNUM Почти 55 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину и в Донбасс. Об этом 13 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Денис Абрамов © ИА REGNUM

«В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 54 780,8 тонны гуманитарной помощи», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего проведено 1 443 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки четыре.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в Минобороны России сообщили, что системы ПВО РФ за сутки сбили четыре украинских беспилотника и четыре реактивных снаряда HIMARS