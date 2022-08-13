Донецк, , 22:26 — REGNUM Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о том, что ВСУ провоцируют ВС РФ на ответный огонь, при этом сами прикрываясь мирными жителями города Краматорска.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в густонаселенных жилых кварталах (Краматорский бульвар, ул. Дворцовая, ул. М. Примайченко, ул. Парковая) украинские националисты оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики», — сказал Мизинцев на брифинге.

Мирным жителям служащие ВСУ запрещают покидать свои дома, превращая их в живой щит и повторяя ранее применявшуюся в Мариуполе тактику.

Напомним, что ранее ВС РФ освободили населённый пункт Пески.