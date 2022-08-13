Москва, , 21:59 — REGNUM Более 518 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 13 августа заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев на брифинге.

Саперы Mil.ru

«Отряды разминирования Вооруженных сил РФ, МЧС РФ, МЧС Донецкой и МЧС Луганской Народных Республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов, — сказал он. — … Обнаружено и обезврежено 518 092 взрывоопасных предмета».

По его словам, российские саперы всего проверили 17 436,35 га территории, 813 зданий, четыре моста и 146,46 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что город Энергодар и Запорожская АЭС снова попали под обстрел со стороны вооружённых украинских формирований.