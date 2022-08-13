Донецк, , 21:19 — REGNUM В результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались обесточены школа и детский сад. Об этом 13 августа сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В результате очередного артобстрела Горловки обесточено… одна школа, один детский сад, 2153 бытовых абонентов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Старомихайловку, Донецк, Горловку и Макеевку.